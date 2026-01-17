La société Air Liquide Tunisie a publié les indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2025.

➢ Le chiffre d’affaires d’Air Liquide Tunisie a augmenté de 2% par rapport à celui enregistré au 31 Décembre 2024 pour atteindre 37 603 KDT. Cette performance est réalisée grâce à la hausse du chiffre d’affaires local de 11%.

➢ Une augmentation de 8% au niveau de la production à fin décembre 2025 par rapport à fin décembre 2024 due essentiellement à l’augmentation de la production d’Oxygène.

➢ La marge sur coûts matière s’est élevée à 16 407 KDT à fin Décembre 2025 soit une hausse de 4% par rapport à la même période de 2024. Cette variation est une conséquence de l’effet cumulé de la hausse de la production des gaz de l’air et l’efficacité énergétique réalisée suite à la mise à niveau des unités de production.

➢ La valeur ajoutée brute a connu une hausse de 11% à fin Décembre 2025 par rapport à la même période de l’année 2024 pour atteindre 12 400 KDT.

➢ L’excédent Brut d’Exploitation s’élève à 4 115 KDT au 31 Décembre 2025 soit une amélioration

de 22% par rapport à celui enregistré durant la même période de l’année 2024.

➢ Les investissements nets ont enregistré une nette augmentation de 78% en Décembre 2025 par rapport à ceux réalisés en 2024, Cette augmentation est essentiellement expliquée par le projet de rénovation de l’une de nos deux unités de production.

➢ Le besoin en fonds de roulement a enregistré une augmentation de 5% à fin Décembre 2025 comparé à Décembre 2024.