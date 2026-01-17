L’Espérance Sportive de Tunis a confirmé, vendredi, la poursuite de l’indisponibilité de ses deux défenseurs Yassine Meriah et Mohamed Amine Tougaï. Les deux joueurs demeurent absents à la suite de blessures musculaires contractées lors de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 avec, respectivement, les sélections tunisienne et algérienne.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club de Bab Souika précise que Meriah et Tougaï « ne se sont pas encore totalement rétablis ». Cette situation impose la poursuite de leur période de repos, ainsi que le maintien de leur prise en charge médicale. Aucune date de retour à la compétition n’a été avancée à ce stade.

Suivi médical en cours

Selon la même source, les deux défenseurs devront se soumettre à des examens d’imagerie dans un délai de deux semaines. Ces examens permettront d’évaluer l’évolution de leur état de santé et d’adapter, le cas échéant, la suite de leur protocole médical. Le club n’a pas fourni de précisions supplémentaires sur la nature exacte des lésions ni sur la durée estimée de l’indisponibilité.

Cette absence prolongée intervient dans un contexte où l’Espérance doit composer avec un effectif diminué sur le plan défensif, alors que la saison se poursuit sur plusieurs fronts [à vérifier].

Maâcha en phase de rééducation

Par ailleurs, l’Espérance Sportive de Tunis a également donné des nouvelles de Koussay Maâcha. Le club a indiqué que le joueur entamera, à partir de la semaine prochaine, un programme de rééducation spécifique.

Maâcha s’était blessé à l’entraînement il y a une semaine, en contractant lui aussi une blessure musculaire. Là encore, aucune indication n’a été communiquée concernant la durée de son indisponibilité ou une éventuelle date de reprise.

Une infirmerie sous surveillance

Avec plusieurs joueurs touchés par des blessures musculaires, le staff médical de l’Espérance poursuit le suivi individualisé des cas concernés. Le club se limite, pour l’heure, à des informations médicales factuelles, sans anticiper sur l’évolution des situations.

L’Espérance n’a pas annoncé de changements dans la gestion de son effectif en attendant les résultats des prochains examens médicaux.