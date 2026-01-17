La 21ᵉ journée de Serie A propose une affiche intéressante ce samedi 17 janvier 2026, avec le déplacement de la Juventus Turin sur la pelouse de Cagliari, à l’Unipol Domus. Une rencontre importante pour les deux formations aux objectifs bien distincts.

La Juventus vise les sommets

En quête de points précieux dans la course au titre et aux places européennes, la Juventus Turin aborde ce déplacement avec l’ambition de s’imposer face à un adversaire à sa portée. Les Bianconeri comptent sur leur expérience et leur solidité collective pour repartir de Sardaigne avec un résultat positif et continuer à rester au contact des premières places du classement.

Cagliari en quête de confirmation à domicile

De son côté, Cagliari tentera de profiter de l’appui de son public pour poser des problèmes à l’un des cadors du championnat italien. Le club sarde, souvent accrocheur à domicile, cherchera à engranger des points importants dans la lutte pour le maintien et à réaliser un exploit face à la Vieille Dame.

À quelle heure se joue Cagliari – Juventus Turin ?

👉 Le coup d’envoi de la rencontre sera donné le samedi 17 janvier 2026 à 20h45.

Sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

👉 Le match Cagliari – Juventus Turin sera diffusé en direct sur DAZN, diffuseur officiel de la Serie A.

Informations pratiques

Match : Cagliari – Juventus Turin

Compétition : Serie A

Journée : 21

Date : Samedi 17 janvier 2026

Heure : 20h45

Stade : Unipol Domus

Chaîne TV : DAZN