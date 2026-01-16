” Après un début d’année laborieux, le marché Boursier s’est nettement ressaisi sur la semaine, du 12 au 16 janvier 2026 (une envolée spectaculaire de 5,1 %), atteignant un sommet historique de 13806,04 points. Ainsi, la performance annuelle du TUNINDEX vire au vert, s’établissant à 2,6%”, selon l’analyse de l’Intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La semaine écoulée a été marquée par une accélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe de 57 MD a été transigée sur le marché. Notons à cet effet, la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre TPR, totalisant 4,3 MD.

Analyse des valeurs :

Le titre AETECH s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans un flux anémique de 4 mille dinars, l’action s’est envolée de 17,1 % à 0,410 D.

Le titre BIAT a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la banque s’est appréciée de 11,5 % à 121,190 D, en animant le marché avec des échanges de 3,5 MD.

Le titre ASSAD s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des batteries automobiles s’est délestée de –11,1 % à 3,120 D notant que la valeur a amassé un volume limité de 267 mille dinars sur la semaine.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la semaine passée. L’action du holding a reculé de –9,6 % à 0,750 D. La valeur a été transigée à hauteur de 262 mille dinars sur la semaine.

AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la semaine. L’action a terminé la semaine en territoire positif (+6 % à 51,300 D), tout en alimentant le marché avec des capitaux bien garnis de 7,4 MD.