Lâ€™optimisme prÃ©vaut Ã la Bourse de Tunis. Son indice vedette sâ€™est offert un gain marquÃ© de 0,8 % sur la sÃ©ance, pulvÃ©risant ainsi un nouveau record historique : 13806,04 points, selon l’analyse de l’intermÃ©diaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Les Ã©changes ont Ã©tÃ© assez nourris sur la sÃ©ance, totalisant 12,4 MD. Notons Ã cet Ã©gard, la rÃ©alisation de deux transactions de blocs sur le titre TPR, pour une enveloppe globale de 2,2 MD.

La palme des hausses est revenue au titre STA. Lâ€™action du reprÃ©sentant officiel de la marque chinoise Chery sâ€™est envolÃ©e de 6 % Ã 40,000 D, dans un flux limitÃ© de 73 mille dinars.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a Ã©tÃ© bien orientÃ© sur la sÃ©ance. Lâ€™action du leader du secteur du leasing en Tunisie a pris +5,5 % Ã 35,300 D. La valeur a Ã©tÃ© transigÃ©e Ã hauteur de 150 mille dinars sur la sÃ©ance. Le titre TELNET HOLDING a accusÃ© la plus forte baisse de la sÃ©ance.

Lâ€™action du spÃ©cialiste de lâ€™ingÃ©nierie et du conseil en technologies a reculÃ© de â€“4,4 % Ã 6,350 D. La valeur a brassÃ© de maigres Ã©changes de 175 mille dinars sur la sÃ©ance.

Le titre ASSAD a dÃ©Ã§u par sa performance boursiÃ¨re aujourdâ€™hui. Lâ€™action du spÃ©cialiste des batteries automobiles a rÃ©gressÃ© de â€“4 % Ã 3,120 D. La valeur a mobilisÃ© un flux rÃ©duit de 69 mille dinars.

TPR a Ã©tÃ© la valeur la plus dynamique de la sÃ©ance. Lâ€™action du leader du secteur de lâ€™extrusion dâ€™aluminium en Tunisie a signÃ© une avancÃ©e de 2,9 % Ã 11,860 D, en alimentant le marchÃ© avec des capitaux dâ€™environ 3 MD.