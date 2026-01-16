Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a affirmé vendredi à Casablanca que la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 représenterait « une récompense » méritée pour le parcours réalisé par les Super Eagles lors de cette édition.

S’exprimant en conférence de presse à la veille du match de classement face à l’Égypte, prévu samedi à 17h00 au Complexe Sportif Mohammed V, le technicien nigérian a souligné que « la troisième place récompenserait le travail accompli, les efforts fournis et le jeu proposé par l’équipe tout au long du tournoi ».

« Ce match est important. Nous voulons le gagner et rentrer au Nigeria avec la médaille de bronze », a-t-il insisté.

Eric Chelle s’attend toutefois à une rencontre difficile face à la sélection égyptienne, qu’il décrit comme une équipe dotée de grandes qualités, avec des individualités capables de faire la différence, une solide force mentale et un collectif soudé.

Revenant sur l’élimination en demi-finale contre le Maroc aux tirs au but, le sélectionneur nigérian a reconnu la déception, tout en assurant que son équipe est désormais pleinement concentrée sur le match de classement.

« Il n’est pas facile de se remobiliser après une telle défaite, mais nous voulons terminer ce bon tournoi par un résultat positif », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur l’importance de tirer les leçons des revers et de rester tournés vers l’avenir.

Se disant « très fier » du rendement de ses joueurs durant la compétition, Eric Chelle a appelé son groupe à poursuivre le travail et à continuer à progresser collectivement.

De son côté, le capitaine Wilfred Ndidi a affirmé que les Super Eagles sont déterminés à livrer un grand match face à l’Égypte afin de monter sur le podium. Il a mis en avant l’esprit d’équipe et la motivation du groupe pour décrocher la médaille de bronze.