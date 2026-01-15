Les travaux de la première tranche du projet “pôle oasien” dans la délégation de Borj Bourguiba (gouvernorat de à Tataouine) ont été achevés.

Ce projet, dont le coût de la première phase s’élève à 3,3 millions de dinars, est érigé sur un terrain de 1000 ha s’étendant dans les régions de Borj Bouguiba et Oued Ezzar, a indiqué, à l’Agence TAP, le commissaire régional au développement agricole, Monji Chniter.

Les travaux en cours portent en particulier sur la mise en exploitation de quatre puits profonds réalisés avec un débit de 50 à 80 litres/seconde et dont le degré de salinité de l’eau varie entre 2 et 3 grammes/litre, a-t-il ajouté.

D’autres projets sont programmés dans la région en 2026, dont l’équipement des puits El Gsira 1 et El Gsira 2 avec un système d’alimentation à l’énergie solaire, le forage de 4 nouveaux puits dans la zone irriguée Chouaâda (560 ha) et l’asphaltage de pistes rurales (38 km) reliant la ville de Kambout à Henchir Chouaâda.

Pour rappel, en juin 2025, la Tunisie et l’Arabie saoudite ont signé un accord de financement de 40 millions de dollars pour la création d’un pôle oasien intégré à Borj Bourguiba (Tataouine).

Le projet prévoit l’aménagement de zones agricoles irriguées sur une superficie de 1000 ha, la construction de logements et d’infrastructures publiques ainsi que la valorisation des ressources locales. Objectif : dynamiser l’économie du Sud, créer des emplois et renforcer la durabilité dans les zones sahariennes.