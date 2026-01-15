LaLiga a condamné, jeudi, des insultes à caractère raciste visant l’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, avant la rencontre de Coupe du Roi disputée mercredi à Albacete. Le match s’est soldé par l’élimination du club madrilène sur le score de 3-2.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’instance dirigeante du football professionnel espagnol a réaffirmé son rejet de tout acte raciste. Elle a souligné qu’« il n’y a pas de place pour la haine sur ou en dehors du terrain » et a exprimé son soutien au joueur brésilien.

Des chants entendus avant le coup d’envoi

Selon les éléments rapportés, des chants racistes ont été entendus avant le début de la rencontre. Celle-ci a également été marquée par les débuts d’Álvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid. Vinícius Júnior a déjà été la cible de faits similaires par le passé, plusieurs d’entre eux ayant été reconnus par la justice espagnole comme des délits de haine.

LaLiga a rappelé, à cette occasion, sa position constante contre le racisme et les discriminations, un message réitéré après chaque incident signalé dans les stades espagnols ou à leurs abords.

Des précédents judiciaires récents

Ces dernières années, plusieurs décisions judiciaires ont sanctionné des comportements racistes visant Vinícius Júnior. En 2024, trois supporters ont été condamnés à huit mois de prison pour des insultes proférées lors d’un match disputé au stade Mestalla, à Valence.

En 2025, l’Audience provinciale de Valladolid a infligé une peine d’un an de prison à cinq personnes pour des faits similaires survenus en 2022. La même année, quatre membres d’un groupe ultra ont été condamnés après reconnaissance des faits pour avoir accroché un mannequin portant le maillot du joueur à la veille d’un derby madrilène en 2023. Leurs peines ont ensuite été converties en amendes et en interdictions de stade.

Une position réaffirmée par LaLiga

À travers sa réaction, LaLiga a réitéré sa volonté de lutter contre le racisme et de soutenir les joueurs victimes d’insultes discriminatoires. L’instance continue d’affirmer que ces comportements n’ont pas leur place dans le football espagnol, ni dans la société.