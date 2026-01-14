Le marché poursuit son élan positif. L’indice de référence a clôturé la séance sur une performance de 0,82 % à 13 441,43 points. Les volumes ont été soutenus sur la séance, cumulant une enveloppe de 16,3 MDt.

Le titre NEW BODY LINE s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action de la société a inscrit une avancée de 4,7 % à 3,980 Dt, dans un maigre volume de 15 mille dinars.

Le titre SOMOCER a figuré parmi les grands gagnants de la séance. L’action a affiché une embellie de 4,4 % à 0,470 Dt, en drainant des échanges de 19 mille dinars.

Le titre BH LEASING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du leaseur a accusé une correction de –4,4 % à 3,730 Dt. La valeur a été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ICF a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a reculé de –3,9 % à 81,600 Dt. La valeur a amassé un volume global de 182 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action de la banque a signé une progression de 1,8 % à 49,990 Dt, en alimentant le marché des capitaux fournis de 4,4 MDt.