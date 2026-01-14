Entre le 17 décembre 2010 et le 16 janvier 2011, les archives de Webmanagercenter racontent un basculement rare : celui d’un pays qui passe, en quelques semaines, d’un agenda économique « normal » à l’irruption d’une crise politique et sociale majeure. Au début, le site parle de croissance, de Bourse, d’investissements et de secteurs porteurs. Puis, très vite, les « événements » s’imposent, jusqu’à redessiner les priorités : sécurité, liberté, légitimité du pouvoir, et impact immédiat sur l’économie réelle.

Revenir sur ces textes aujourd’hui éclaire un point essentiel : la révolution n’a pas seulement été un moment politique. Elle a aussi été un choc social, médiatique et économique — visible au fil des dépêches, analyses et réactions publiées au jour le jour. Pourquoi revisiter ces archives ? Parce qu’elles montrent, sans recul ni réécriture, comment une société perçoit sa propre rupture au présent.

Une économie encore “comme avant” au 17 décembre 2010

17 décembre 2010 — “Tunisie : Le potentiel du secteur des services est-il encore sous-exploité?” : l’article décrit un secteur des services en croissance, pesant 59% du PIB et progressant en moyenne de 5,9% par an .

17 décembre 2010 — “Tunisie Telecom fait un pas supplémentaire pour son introduction en Bourse” : l’actualité est celle des procédures, documents et régulateurs — signe d’un pays tourné vers ses réformes et marchés.

29 décembre 2010 — “La société ‘Léoni’ s’installe à Sidi Bouzid…” : l’emploi et l’investissement à Sidi Bouzid en question.

Quand la contestation devient aussi une bataille de l’information

5 janvier 2011 — “Blocages de sites: internet au centre de la contestation en Tunisie” : l’archive souligne que le pouvoir évoque une “instrumentalisation politique”, tandis que l’enjeu numérique devient central dans la circulation des récits.

10 janvier 2011 — “Sur Al Jazeera, Samir Laabidi affirme que le message de la jeunesse est compris…” : WMC note un tournant de communication, la multiplication des communiqués du ministère de l’Intérieur et l’étrangeté d’un message porté d’abord sur Al Jazeera, alors que “les médias nationaux n’ont pas été pris en compte”.

13–16 janvier 2011 : urgence, rue, légitimité, et premiers dégâts économiques

13 janvier 2011 — “La révolte sociale en Tunisie fait peur à la Méditerranée” : le vocabulaire change : “violences”, inquiétude régionale, effet de contagion.

13 janvier 2011 — “Les quartiers populaires s’enflamment” : couvre-feu, limogeage du ministre de l’Intérieur, pillages : l’article décrit une situation qui échappe aux annonces.

14 janvier 2011 — “Manifestations pacifiques à Tunis…” : sur l’avenue Habib Bourguiba, WMC relève des slogans pour “un changement politique profond” et “plus de solutions de surplace”.

14 janvier 2011 — “Ben Ali a-t-il compris tous les messages…?” : l’archive pose une lecture économique et sociale : les événements “ont montré les failles du modèle”.

14 janvier 2011 — “Polémiques autour de la nomination de Mohamed Ghannouchi” : l’heure est aux débats juridiques et constitutionnels sur la passation du pouvoir.

16 janvier 2011 — “Allègement des mesures de l’Etat d’urgence” : réduction de l’horaire (de 18h à 5h ) “à la lumière de l’amélioration des conditions sécuritaires”.

16 janvier 2011 — “Le tourisme fortement impacté” : les rapatriements continuent et le tourisme est décrit comme “atteint en plein cœur”.

16 janvier 2011 — “Les événements perturbent les pôles call centers…” : WMC évoque les premiers signaux sur l’économie externalisée, avec 5 à 15% des appels de certains opérateurs traités en Tunisie.

16 janvier 2011 — “Tunisie : Liberté… tout simplement” : le ton devient réflexif, appelant à un “bilan” et un “mea culpa” sous la devise “Liberté, ordre, justice”.

Dix ans plus tard… l’effet miroir avec aujourd’hui

Dix ans plus tard, la réalité a pris une tout autre direction : ces textes montrent que la révolution, avant d’être commémorée, a d’abord été une rupture vécue au quotidien, où l’économie (tourisme, centres d’appels, climat d’affaires) se retrouve immédiatement exposée. Le contraste avec 2026 est frappant : les mêmes dates — 17 décembre et 14 janvier — sont désormais au cœur de la mémoire publique et des bilans sur les promesses et frustrations de la transition.

Conclusion

Ces archives capturent un moment où tout s’accélère : discours, rue, institutions, économie. Elles rappellent qu’une révolution ne se lit pas seulement en slogans, mais aussi dans les secteurs qui vacillent, les récits qui se libèrent, et les questions de légitimité qui surgissent. Que nous dit ce retour en arrière ? Que comprendre 2010–2011 aide encore à lire les tensions d’aujourd’hui — et à mesurer l’écart entre l’instant de bascule et le temps long des transformations.