Une réunion du groupe de coopération parlementaire avec les pays non membres de l’Union européenne (UE) s’est déroulée, mardi, au Palais du Bardo, sous la présidence de Brahim Bouderbala, président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Lors de cette réunion, des groupes d’amitié parlementaires ont été constitués avec la Suisse, le Royaume Uni, la Norvège et la Russie.

Cette rencontre, a souligné Bouderbala, s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en place des groupes d’amitié parlementaire. Il les a qualifiés de « force de proposition » qui contribuent à l’élaboration des programmes et orientations futurs de l’Assemblée des représentants du peuple à l’échelle internationale et ce, en soutien de la diplomatie officielle, a-t-il dit.

De leur côté, les députés ont souligné l’importance de dynamiser davantage la diplomatie parlementaire en définissant des objectifs et des programmes de travail clairs pour les groupes d’amitié, dans le cadre de leurs relations avec leurs homologues des différents parlements.

Ils ont également appelé à l’adoption d’un plan de communication efficace garantissant la continuité de la coordination et des échanges d’informations.

Ils ont, en outre, insisté sur l’importance des rapports relatifs aux missions à l’étranger et sur leur rôle dans la clarification des perspectives et l’évaluation des résultats, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs fixés et au renforcement de la diplomatie parlementaire.