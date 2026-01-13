Une session de formation spécialisée sur « la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme » sera organisée les 19 et 20 janvier 2026 à Tunis, à l’initiative du Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations (IFEDA).

Cette formation, qui se tiendra dans les locaux du Centre placé sous l’autorité de la Présidence du Gouvernement, cible les représentants d’associations actives dans toutes les régions du pays. Elle vise à renforcer leur connaissance des aspects juridiques et préventifs liés à la gouvernance financière et à la transparence.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des programmes de renforcement des capacités déployés par l’IFEDA pour soutenir les composantes de la société civile et améliorer leurs mécanismes de gestion, conformément à la législation nationale et aux normes internationales. Elle constitue un pilier fondamental pour garantir la sécurité des transactions financières des associations et les prémunir contre les risques liés aux délits financiers.

Les associations intéressées sont invitées à télécharger le formulaire de participation depuis le site officiel du Centre ou via ses pages de réseaux sociaux. Le formulaire dûment rempli doit être envoyé exclusivement par courrier électronique à l’adresse : ifeda.formation@topnet.tn.

Selon un communiqué du Centre IFEDA, cette formation vise à renforcer le rôle de la société civile en tant que partenaire actif et transparent dans le processus de développement économique et social du pays.