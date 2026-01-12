Le marché boursier a terminé la séance sur une note positive. Le Benchmark a progressé de 0,44 % à 13 194,73 points, a indiqué l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs dans son analyse quotidienne.

Les volumes restent modestes, se montant à 6,3 millions de dinars (MD).

Le titre CITY CARS a chapeauté le palmarès de la cote. L’action du concessionnaire automobile s’est bonifiée de 3,6 % à 19,690 dinars, en drainant un volume de 46 mille dinars sur la séance.

Le titre SIAME a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a enregistré une progression de 3,3 % à 2,830 dinars . La valeur a drainé de maigres échanges de 20 mille dinars.

Le titre ESSOUKNA a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un flux de 15 mille dinars, l’action du promoteur immobilier a reculé de 4,8 % à 3,400 dinars. Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre SIPAHT a affiché une performance négative. L’action a abandonné 4,3 % à 7,550 dinars.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a été la valeur la plus convoitée de la séance. L’action du leaseur s’est délestée de 0,6 % à 31,700 dinars dans des échanges de l’ordre de 1,1 MD.