La formation d’un groupe d’amitié parlementaire tuniso-irakien, le lancement d’un programme de travail commun et l’organisation d’échanges de visites entre les commissions parlementaires tunisiennes et irakiennes ont été au centre d’une rencontre, lundi, entre l’ambassadeur de Tunisie à Bagdad, Chokri Ltaief, et une délégation parlementaire irakienne, au siège de l’ambassade, à la suite des résultats des dernières élections législatives en Irak.

Selon un communiqué publié sur la page d’information du ministère des Affaires étrangères sur facebook, des domaines de coopération prioritaires ont été identifiés, notamment dans le cadre des commissions de la législation générale et des finances.

Il a, aussi, été convenu de lancer un programme de travail commun dès la finalisation de la composition des commissions parlementaires en Irak.

La délégation irakienne a exprimé sa volonté de prendre connaissance de l’expérience tunisienne en matière de législations liées à la lutte contre la migration irrégulière et aux crimes de traite des personnes.