Les opérations de cueillette des olives ont atteint jusqu’à présent un taux d’avancement de 50% au gouvernorat de Manouba où la récolte est estimée cette saison à 8780 tonnes d’olives, soit une hausse de 16% par rapport à l’année dernière.

Selon les données fournies par le Commissariat régional au développement agricole, le prix du kilogramme d’olives varie entre 1200 et 1700 millimes alors que le prix du litre de l’huile d’olives oscille entre 12 à 13 dinars.

La région compte 17 huileries dotées d’une capacité de transformation de 682 tonnes par jour et de stockage de 2171 tonnes.

Les oliveraies au gouvernorat de Manouba s’étendent sur une superficie de 14 mille 125 ha et comptent 1 million 417 mille 046 d’oliviers, soient 63% des arbres fruitiers dans la région.