La coopération financière et technique entre la Tunisie et le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) a été au centre d’une réunion, tenue lundi, entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le directeur exécutif représentant la Tunisie, le Maroc et le Togo au Conseil d’administration de la BAD, Abdesalem Jorio, qui effectue, actuellement, une visite de travail en Tunisie.

Samir Abdelhafidh, cité dans un communiqué du département de l’Economie, a souligné l’importance d’accroitre les concertations et d’intensifier la coordination pour améliorer le partenariat et rendre garantir l’efficacité des programmes de coopération entre la Tunisie et le groupe de la BAD.

Pour sa part, le directeur exécutif représentant la Tunisie, le Maroc et le Togo au Conseil d’administration de la BAD, Abdesalem Jorio, a fait savoir que sa visite en Tunisie s’inscrit dans une démarche visant à mieux comprendre les priorités et les programmes de développement de la Tunisie pour la période à venir, ainsi que le soutien dont elle a besoin de la part du Conseil d’administration de la BAD. Il a fait part, dans ce cadre, de la volonté de la Banque de poursuivre sa coopération avec la Tunisie.