L’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) vient de signer une convention de partenariat avec l’organisation d’entrepreneuriat social, Enactus Tunisie, visant à rapprocher recherche scientifique, innovation et entrepreneuriat au service du développement agricole durable.

Conclu vendredi, cet accord permettra de mobiliser les ressources, les expertises et les infrastructures de l’IRESA pour accompagner les équipes et projets portés par Enactus Tunisie, indique l’IRESA.

Il favorisera également, l’émergence de solutions innovantes à impact dans les secteurs agricole, agroalimentaire et environnemental, et soutenir les chercheurs, doctorants et porteurs de projets innovants.

Pour l’IRESA, ce partenariat stratégique traduit son engagement en faveur d’une recherche appliquée, utile et connectée aux besoins du territoire, tout en renforçant l’accompagnement de la jeunesse, l’innovation responsable et la transformation durable du secteur agricole tunisien.