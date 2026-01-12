La saison des semis pour les grandes cultures dans le gouvernorat de Nabeul a atteint un taux d’avancement de 97%. Les premières opérations de semis ont été entamées dans la région en novembre 2025.

Le président de l’Union de l’agriculture à Menzel Témim, Mohamed Charef Ben Maouia a indiqué à l’Agence TAP que la région a connu au début de la saison un manque d’approvisionnement en semences sélectionnées avec la livraison seulement de 14 mille quintaux.

Il a ajouté que le quota de la région en semences s’élève à 30 mille quintaux répartis entre 27 mille de blé dur, 2600 quintaux de blé tendre et 400 quintaux d’orge.

En 2025, la production céréalière au gouvernorat de Nabeul a atteint 1 million 300 quintaux dépassant la moyenne enregistrée, au cours des dernières années, qui était de 900 mille quintaux.

La région, où les superficies consacrées aux grandes cultures dépassent 70 mille ha, assure 15% de la production céréalière nationale et compte 3 centres de collecte.