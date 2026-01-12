Les projets en cours dans le domaine de l’alimentation en eau potable, les interventions programmées en prévision de l’été 2026, ainsi que le programme d’économie d’eau ont été au centre d’une séance de travail tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Jendouba.

La réunion a également permis d’examiner la situation des groupements hydrauliques et les répercussions de leurs difficultés hydriques et administratives, en présence de représentants de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE – district de Jendouba) et du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le coût global des projets de la société dans la région est estimé à environ 104,784 millions de dinars, tandis que les crédits alloués aux projets nationaux en cours de réalisation s’élèvent à près de 91,135 MD, selon un représentant de la SONEDE,

La cellule du conseil régional a, pour sa part, présenté l’ensemble des projets financés par le conseil pour un montant avoisinant 12 MD, outre des crédits supplémentaires affectés aux interventions programmées pour la prochaine saison estivale et au programme d’économie d’eau.

Le CRDA a exposé un état des lieux de l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, mettant en exergue les contraintes ayant entravé l’achèvement de certains projets, tout en soulignant l’existence d’interventions en cours susceptibles d’alléger les difficultés d’accès à l’eau, notamment dans les zones rurales.

Les participants ont mis en évidence des obstacles liés aux procédures, au financement, aux équipements et aux impayés des groupements hydrauliques, aggravés par des défaillances de gestion et des atteintes aux réseaux, ce qui a conduit le gouverneur à appeler à l’accélération des projets accusant un retard d’exécution, à la levée des blocages et à un suivi quotidien de leur avancement.