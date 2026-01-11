Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, Hossam Hassan, a souligné la capacité de son groupe à s’adapter tactiquement et mentalement, à l’issue de la victoire face à la Côte d’Ivoire (3-2), samedi soir au Grand Stade d’Agadir, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien égyptien a insisté sur l’approche adoptée depuis le début de la compétition. « Depuis le premier jour, nous avons considéré chaque rencontre comme une finale », a-t-il déclaré, mettant en avant l’état d’esprit compétitif et la rigueur exigés à chaque étape du tournoi.

Sur le plan tactique, Hossam Hassan a tenu à écarter toute idée de rigidité. Selon lui, le succès de l’Égypte repose sur une lecture précise de chaque adversaire et une adaptation permanente du système de jeu. « Nous adaptons notre style de jeu à chaque match, en fonction des caractéristiques de nos joueurs et de celles de l’adversaire », a-t-il expliqué, ajoutant que « le football moderne repose avant tout sur les idées, l’organisation collective et la prise de décision au bon moment ».

Le sélectionneur est également revenu sur les nombreuses difficultés rencontrées par les Pharaons au cours de la compétition, notamment les blessures qui ont touché plusieurs éléments clés. Malgré ces absences, il a salué la réaction du groupe, estimant que la force collective a permis de compenser les manques individuels. « Chaque joueur a assumé son rôle avec responsabilité. Les ajustements opérés en cours de match ont été décisifs », a-t-il affirmé.

De son côté, Mohamed Salah, élu homme du match, a mis l’accent sur l’aspect mental de cette qualification. « Ce genre de match demande énormément de concentration et de force mentale. Nous savions que la rencontre serait difficile, mais l’équipe est restée engagée et disciplinée jusqu’au bout », a-t-il déclaré, saluant la solidarité affichée par ses coéquipiers face à un adversaire ivoirien coriace.

Grâce à ce succès, l’Égypte valide son billet pour les demi-finales de la CAN 2025. Les Pharaons affronteront le Sénégal mercredi prochain au Grand Stade de Tanger, dans un choc très attendu entre deux des sélections les plus titrées et expérimentées du continent. Une rencontre décisive qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle finale pour l’Égypte, portée par une approche tactique flexible et une forte cohésion de groupe.