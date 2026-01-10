L’Espérance sportive de Tunis a annoncé, vendredi soir, avoir recruté l’international tunisien Hamza Rafia pour une durée de trois saisons et demie. Ce renfort intervient alors que le club de Bab Souika poursuit sa saison sur les scènes nationale et continentale.

Âgé de 26 ans, Hamza Rafia évolue au poste de milieu de terrain offensif. Formé en Italie, il a grandi footballistiquement au sein de la Juventus de Turin, où il a effectué l’essentiel de sa formation avant d’entamer une série d’expériences en prêt dans plusieurs clubs européens.

Un parcours construit en Italie et en Belgique

En 2022, Rafia a été prêté au Standard de Liège, en Belgique, avant de rejoindre la Cremonese, en Serie B italienne, également sous forme de prêt. Ces expériences lui ont permis d’accumuler du temps de jeu dans des contextes compétitifs variés.

En juillet 2023, le milieu offensif tunisien a retrouvé l’élite du football italien en s’engageant avec Lecce, marquant ainsi son retour en Serie A. Son parcours reflète une trajectoire progressive entre formation de haut niveau et compétitions professionnelles européennes.

Un choix international assumé

Sur le plan international, Hamza Rafia a d’abord évolué avec les sélections de jeunes de l’équipe de France. En 2019, il a toutefois décidé de représenter la Tunisie, rejoignant ainsi les rangs des Aigles de Carthage. Ce choix marque un tournant dans sa carrière internationale, sans qu’aucune autre précision ne soit apportée dans le communiqué.

Une Espérance engagée sur plusieurs fronts

L’arrivée de Hamza Rafia intervient dans un contexte sportif dense pour l’Espérance sportive de Tunis. Le club est actuellement co-leader de la Ligue 1 tunisienne, à égalité avec le Club africain, les deux formations totalisant 31 points chacune. L’Espérance dispose toutefois d’un match en moins, prévu samedi face à l’US Ben Guerdane.

Par ailleurs, le club de Bab Souika est toujours engagé en Ligue des champions d’Afrique, une compétition qui se trouve encore au stade de la phase de poules. Le recrutement de Rafia s’inscrit ainsi dans une période charnière de la saison, marquée par des enjeux sportifs à la fois nationaux et continentaux.