9 janvier – Le Mercosur, le Marché commun du Sud, signera le 14 janvier un accord de libre-échange avec l’Union européenne, a annoncé vendredi le ministre argentin des Affaires étrangères.

Le Mercosur regroupe l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay. La signature de l’accord est prévue pour le 14 janvier, marquant une étape formelle dans le processus de rapprochement commercial entre les deux ensembles régionaux.

Selon la même source, l’accord a été approuvé vendredi par une majorité qualifiée d’États membres de l’Union européenne. Cette majorité représente 65 % de la population de l’UE, seuil requis pour la validation du texte au niveau européen.

Toutefois, plusieurs pays ont exprimé leur opposition lors du vote. La France, la Pologne, la Hongrie et l’Irlande ont voté contre l’accord. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les motifs précis de ces votes défavorables.

L’annonce intervient après plusieurs années de négociations entre le Mercosur et l’Union européenne. La conclusion de l’accord vise à encadrer les échanges commerciaux entre les deux blocs, sans que des précisions supplémentaires sur son contenu ou son calendrier de mise en œuvre n’aient été fournies dans la communication officielle.