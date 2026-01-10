Washington, 10 janvier (TAP) – Le président américain Donald Trump a affirmé, vendredi, qu’un accord serait conclu pour permettre aux États-Unis d’acquérir le Groenland, évoquant la possibilité d’y parvenir « de manière facile » ou « de manière difficile ».

S’exprimant devant des journalistes lors d’un événement à la Maison Blanche, le président américain a déclaré vouloir « conclure un accord de manière facile », tout en précisant que, dans le cas contraire, les États-Unis procéderaient « de manière difficile ». Il a ajouté qu’il comptait « faire quelque chose au Groenland, que ça leur plaise ou non ».

Interrogé sur des informations de presse faisant état d’un possible versement financier aux Groenlandais afin qu’ils acceptent de rejoindre les États-Unis, Donald Trump a répondu qu’il ne parlait « pas encore d’argent pour le Groenland ». Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les modalités envisagées.

Dans ce contexte, l’ambassadeur du Danemark aux États-Unis, Jesper Moller Sorensen, ainsi que le chef de la représentation du Groenland à Washington, Jacob Isbosethsen, ont rencontré jeudi des responsables de la Maison Blanche, selon des médias américains. Les contenus de ces échanges n’ont pas été rendus publics.

Plus tôt dans la semaine, la Maison Blanche avait publié une déclaration indiquant que « le recours à l’armée américaine » restait une option envisagée par le président américain concernant sa demande relative au Groenland.

Les autorités groenlandaises et danoises ont, de leur côté, réaffirmé que l’île n’était pas à vendre. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré lundi que toute attaque militaire des États-Unis contre un autre pays membre de l’OTAN entraînerait l’arrêt de l’Alliance, ainsi que du système de sécurité mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Danemark est membre à la fois de l’OTAN et de l’Union européenne.