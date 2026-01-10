L’Espérance de Tunis renforce son effectif avec Ilyes Araar

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé, vendredi soir, l’engagement du jeune joueur tunisien Ilyes Araar pour une durée de quatre saisons et demie. Ce recrutement s’inscrit dans un contexte sportif marqué par une saison nationale disputée et un engagement continental toujours en cours.

Âgé de 20 ans, Ilyes Araar évolue au poste d’arrière gauche. Formé en France, il appartient au Racing Club de Strasbourg et compte des sélections avec l’équipe nationale tunisienne des moins de 20 ans. Son arrivée vient renforcer le secteur défensif du club de Bab Souika.

Un parcours formateur en France

Le défenseur a suivi un parcours classique au sein des structures de formation françaises. Il a débuté au Cavigal Nice avant d’intégrer, en 2022, le centre de formation du RC Strasbourg. Au cours de sa jeune carrière, il a également été proche de s’engager avec le Club América au Mexique, avec lequel il a effectué une période d’essai, sans que celle-ci n’aboutisse à une signature.