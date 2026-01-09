Le vendredi 9 janvier 2026, le Cameroun affronte le Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat. L’enjeu est clair. Une place en demi-finale face à l’un des favoris du tournoi.

Contexte et cadre du match

Le Maroc évolue à domicile. Le stade affiche une forte affluence attendue. La pression populaire est réelle. Le Cameroun arrive sans complexe. Les Lions Indomptables visent un nouveau coup en phase à élimination directe. Les conditions sont annoncées sèches. La pelouse est en bon état. Le rythme s’annonce élevé.

Forme et dynamique récente

Le Cameroun reste sur une dynamique contrastée. Sur ses trois derniers matchs, il compte deux victoires, un nul et une défaite. L’équipe alterne phases de pressing haut et replis en bloc médian. Le Maroc affiche une série plus stable. Les Lions de l’Atlas restent sur deux victoires et un nul. Le bloc défensif concède peu d’occasions. La transition offensive reste rapide.

Classement et pression

Ce quart de finale ne laisse aucune marge. Une victoire ouvre l’accès au dernier carré. Un nul conduit à une prolongation. Une défaite signifie l’élimination directe. Le Maroc assume son statut. Le Cameroun avance avec une pression moindre mais une exigence identique.

Face-à-face récent

Sur les cinq dernières confrontations, le Cameroun compte une victoire, pour un match nul. Le Maroc ne s’est pas imposé sur cette série récente. Les écarts restent faibles. Les matchs se jouent souvent sur des détails défensifs et l’efficacité dans la surface.

Joueurs à suivre

Côté camerounais, Vincent Aboubakar reste le leader offensif. Il pèse sur les défenses par son jeu dos au but et son sens du placement. Côté marocain, Achraf Hakimi donne le tempo. Son volume de course et ses projections créent le surnombre sur le côté droit.

Ce qu’on attend du match

Le Maroc devrait installer une possession structurée. Le Cameroun misera sur les transitions rapides. Le duel des couloirs sera central. L’intensité physique marquera les premières minutes. L’ambiance promet d’être électrique.

