Le marchÃ© Boursier a clÃ´turÃ© la sÃ©ance de vendredi, 9 janvier 2026, sur une note positive. Le benchmark a lÃ©gÃ¨rement progressÃ© de 0,13 % Ã 13 136,87 points dans un flux de 5,1 MD, selon lâ€™analyse de lâ€™intermÃ©diaires en Bourse, “Tunisie Valeurs “.

Le titre BH LEASING sâ€™est hissÃ© en tÃªte de peloton avec une progression de 4,5 % Ã 3,990 D. Sur la sÃ©ance, la valeur a amassÃ© un flux limitÃ© de 3 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figurÃ© parmi les plus fortes hausses de la sÃ©ance. Lâ€™action du cimentier a inscrit une avancÃ©e de 3,6 % Ã 0,570 D, dans un volume de 18 mille dinars.

Le titre ENNAKL a affichÃ© la baisse la plus prononcÃ©e de la sÃ©ance (-3,7% Ã 14,300 D). Lâ€™action a brassÃ© des Ã©changes de 15 mille dinars sur la sÃ©ance.

Le titre UADH a figurÃ© parmi les plus grands perdants de la sÃ©ance. Lâ€™action sâ€™est dÃ©lestÃ©e de â€“3,5 % Ã 0,550 D notant la valeur a Ã©tÃ© transigÃ©e Ã hauteur de 338 mille dinars sur la sÃ©ance.

POULINA GROUP HOLDING a Ã©tÃ© la valeur la plus dynamique de la sÃ©ance. Lâ€™action du holding sâ€™est maintenue Ã lâ€™Ã©quilibre Ã 18,800 D, en alimentant le marchÃ© avec des capitaux de 673 mille dinars.