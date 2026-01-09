Raoua Tlili a exprimé sa fierté d’avoir remporté le titre de meilleure sportive paralympique tunisienne de l’année 2025 lors du référendum annuel de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), dont les résultats ont été annoncés jeudi. La para-athlète continue ainsi de monopoliser ce prix depuis la création de la catégorie paralympique en 2016.

Dans une déclaration à la TAP, Tlili a ajouté que cette distinction renouvelée lui confère une grande responsabilité de redoubler d’efforts et de persévérance afin de poursuivre sa voie d’excellence et de hisser le drapeau national lors des plus grands événements internationaux.

Pour Tlili, “le référendum de la TAP se caractérise par sa transparence et son professionnalisme et constitue une occasion essentielle pour reconnaître les efforts des athlètes et valoriser leurs réalisations, d’autant plus que les journalistes suivent de près les résultats des différents athlètes, ce qui les qualifie pour évaluer leurs performances et juger de leur parcours en toute objectivité.”

Raoua Tlili a souligné l’importance d’accorder plus d’attention aux sportifs d’élite et de leur fournir le soutien moral nécessaire. Elle a, dans ce cadre, appelé l’autorité de tutelle à s’intéresser davantage aux athlètes d’élite en valorisant leurs succès et en les accueillant à leur retour au pays, victorieux et médaillés, en raison de l’impact positif que cela a sur leur moral et leur motivation à continuer à exceller et à se distinguer.

S’agissant de son programme de préparation actuel, elle a fait état de certaines problématiques en suspens en relation avec le contrat d’objectifs qui la lie au ministère de la Jeunesse et des Sports concernant les bourses allouées, qui ne répondent pas aux besoins, en plus des retards dans le transfert de ces bourses, ce qui entraîne une perte de temps considérable et affecte négativement le déroulement des stages.

Elle a conclu en disant qu’elle n’était pas satisfaite des résultats qu’elle avait obtenus lors des derniers championnats du monde de New Delhi du 27 septembre au 5 octobre 2025, malgré sa médaille d’or au lancer du disque et sa médaille de bronze au lancer du poids, estimant qu’elle aurait pu remporter la médaille d’or dans les deux épreuves si certains problèmes de santé survenus pendant la compétition n’avaient pas affecté sa condition physique.

Raoua Tlili a remporté le titre de meilleure sportive paralympique pour l’année 2025 avec un total de 445 points, devançant Maroua Brahmi, deuxième avec 313 points, tandis que Raja Jebali a obtenu la troisième place avec 246 points.

Le référendum de l’Agence TAP a réuni 90 journalistes sportifs, 15 entraîneurs de clubs de la Ligue 1 du football professionnel et 24 directeurs techniques représentant les fédérations sportives tunisiennes.