Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) entre le Nigeria et l’Algérie s’annonce disputé. À la veille de la rencontre, le sélectionneur des Super Eagles, Eric Chelle, a souligné la difficulté du défi qui attend son équipe, évoquant une confrontation « très complexe » face à un adversaire expérimenté et structuré.

Le respect affiché pour l’Algérie

S’exprimant vendredi à Marrakech lors de la conférence de presse d’avant-match, Eric Chelle a insisté sur la qualité du collectif algérien. Il a mis en avant la « maturité » des Fennecs, décrits comme « une équipe dotée d’une identité de jeu claire », capable de faire basculer une rencontre grâce à des joueurs de « classe mondiale ».

Le technicien nigérian a détaillé les forces de son adversaire, évoquant une formation capable de contrôler le rythme avant d’accélérer brutalement, notamment sur les côtés. Il a également relevé le rôle des milieux de terrain algériens, souvent projetés vers l’avant, estimant que le danger ne provient pas uniquement du secteur offensif.

L’équilibre tactique comme clé du match

Selon Eric Chelle, l’issue de la rencontre dépendra largement de l’équilibre tactique. Le sélectionneur a appelé à une grande rigueur défensive, tout en rappelant que le Nigeria devra aussi exprimer ses qualités propres. Il a insisté sur la nécessité d’être efficace dans les deux surfaces, soulignant que dans un match à élimination directe, « le moindre détail peut faire basculer la rencontre ».

Le coach des Super Eagles a rappelé que son équipe dispose de vitesse et de percussion, des atouts qu’il faudra exploiter sans déséquilibrer le bloc collectif.

Une préparation axée sur le mental

Abordant la préparation de son équipe, Eric Chelle a expliqué que le travail récent a porté sur la récupération physique et la fraîcheur mentale. À ce stade de la compétition, il considère l’aspect mental comme « fondamental ». Il a assuré que les joueurs sont conscients de l’enjeu et prêts à répondre présents.

Le sélectionneur a conclu en affirmant que le groupe abordera ce rendez-vous avec « ambition, sérénité et détermination ».

L’état d’esprit du groupe nigérian

Présent en conférence de presse, l’ailier nigérian Moses Simon a confirmé la lucidité du groupe face à la difficulté de la tâche. Il a mis en avant l’état d’esprit collectif qui anime la sélection nigériane, rappelant que le talent seul ne suffit pas à ce niveau de la compétition.

Le joueur du Paris FC a insisté sur l’importance du caractère, de la solidarité et de la concentration du début à la fin, décrivant l’équipe comme « une famille » prête à se battre collectivement.

Le quart de finale entre le Nigeria et l’Algérie est programmé samedi au Grand Stade de Marrakech. Le vainqueur décrohera une place en demi-finales de la CAN Maroc-2025.