Quatorze acheteurs européens, dont des importateurs et distributeurs, ont participé du 6 au 9 janvier 2026 à des rencontres d’affaires tuniso-européennes (B2B) consacrées au secteur des dattes et dérivés dans le sud de la Tunisie, notamment dans les gouvernorats de Tozeur et de Kébili (Douz).

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du programme “Exporti”, relevant du projet de Croissance qualitative pour l’emploi (CQE), mis en œuvre par le ministère de l’Industrie, en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne en Tunisie. L’objectif de ces rencontres est de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et à soutenir le développement de leurs exportations vers les marchés européens, en particulier l’Allemagne.

Les acheteurs européens, représentant différents maillons de la chaîne de valeur, se sont déplacés afin d’explorer les opportunités de coopération commerciale et d’approvisionnement auprès des producteurs et exportateurs tunisiens, reconnus pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, notamment la variété Deglet Nour, indique le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Des rencontres professionnelles ont été organisées et une journée dédiée aux échanges directs entre entreprises tunisiennes et partenaires européens, ainsi que des visites de terrain ont été au programme de ce déplacement. Les participants ont notamment visité des oasis avant la récolte et des unités de conditionnement et d’exportation, afin d’évaluer le respect des normes internationales de qualité, de traçabilité et de conformité.

Ont pris part à cette manifestation, des responsables du Centre de promotion des exportations (CEPEX) et des structures ministérielles concernées.

Secteur clé de l’industrie agroalimentaire en Tunisie, la filière des dattes est classée prioritaire dans la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation. La production de la campagne 2025-2026 est estimée à 404 000 tonnes, dont 347 000 tonnes de la variété “Deglet Nour”, confirmant la position de la Tunisie parmi les principaux exportateurs mondiaux.