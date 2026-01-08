L’ambassade de Tunisie à Amman a annoncé des modifications récentes de la loi jordanienne concernant le séjour des étrangers en Jordanie.

Dans un communiqué publié mercredi adressé à tous les citoyens tunisiens se rendant en Jordanie, l’ambassade a indiqué que l’article 11 de la loi jordanienne stipule que tout étranger souhaitant séjourner en Jordanie plus de deux semaines doit se présenter à la direction de la sécurité publique et des frontières ou à l’un de ses bureaux ou au poste de police pour fournir son adresse et ses informations personnelles.

L’ambassade a précisé également que l’amende pour infraction à cette disposition a été portée à 200 dinars jordaniens, soit 282,48 dollars américains.

Par ailleurs, l’article 14 de la loi prévoit une amende de la même valeur pour toute personne hébergeant un étranger ou lui fournissant un logement ou un lieu de résidence, à titre onéreux ou gratuit, sans déclarer sa présence aux autorités compétentes dans les 48 heures suivant son arrivée ou son départ.