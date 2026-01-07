Le marché Boursier continue à évoluer en territoire négatif. Le benchmark a glissé, mercredi, de –0,15 % à 13152 points, dans un modeste flux de 5,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Et de préciser qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

ASSAD a été la valeur vedette de la séance. L’action du spécialiste des batteries automobiles a signé une progression de 4,5 % à 3,510 D, en drainant des échanges de 125 mille dinars.

Le titre SIAME est, également, parvenu à se distinguer sur la séance. L’action du spécialiste des appareillages électriques a inscrit une avancée de 3,1 % à 2,650 D, dans un volume limité de 29 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans faire l’objet de transactions, l’action du cimentier a cédé –3,6 % à 0,530 D.

Le titre TPR a changé de trajectoire comparativement aux dernières séances. L’action a abandonné –2,1 % à 10,950 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 488 mille dinars sur la séance.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des volumes de la séance. L’action a marqué une pause à 18,800 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 822 mille dinars.