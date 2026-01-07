Les opérations de cueillette des olives au gouvernorat de Siliana ont atteint jusqu’à présent un taux d’avancement de 50%.

Les besoins de la région en main d’œuvre sont évalués à 12700 ouvriers, soit 1,9 million jours de travail sur une période de 5 mois, a souligné à l’Agence TAP la cheffe de service de la production végétale au commissariat régional au développement agricole, Noura Zouari.

La même source a indiqué que 18 huileries d’une capacité de transformation journalière estimée à 1600 tonnes sont actuellement disponibles dans la région qui compte 22 unités.