La 21e journée du Championnat d’Angleterre de football a débuté mardi par une surprise à Londres. Nottingham Forest est allé s’imposer sur la pelouse de West Ham (2-1), lançant une journée étalée sur trois jours et marquée par plusieurs affiches majeures encore à disputer.

Ce succès à l’extérieur permet à Nottingham Forest de marquer des points précieux, tandis que West Ham concède une défaite à domicile lors de cette reprise du calendrier anglais après la 20e journée.

Une soirée de mercredi chargée

Le programme de mercredi s’annonce dense, avec plusieurs rencontres prévues à 20h30. Bournemouth doit recevoir Tottenham, pendant que Brentford affrontera Sunderland. Everton sera opposé à Wolverhampton, Fulham accueillera Chelsea, Crystal Palace défiera Aston Villa et Manchester City recevra Brighton.

Un peu plus tard dans la soirée, à 21h15, Newcastle croisera le fer avec Leeds United, tandis que Burnley accueillera Manchester United. Ces rencontres pourraient avoir un impact direct sur le classement, notamment dans la course aux places européennes et dans le haut du tableau.

Arsenal – Liverpool, choc de clôture jeudi

La 21e journée se conclura jeudi soir par une affiche très attendue. Arsenal recevra Liverpool à 21h00, dans un duel entre deux équipes du haut de tableau. Avant cette rencontre, les Gunners occupent la première place du classement avec 48 points en 20 matches.

Manchester City et Aston Villa suivent avec 42 points chacun, également après 20 journées. Liverpool pointe à la quatrième place avec 34 points, devant Chelsea et Manchester United, tous deux crédités de 31 points.

Le classement provisoire après 20 journées

À l’issue des matches déjà disputés lors des journées précédentes, Arsenal conserve la tête du championnat. Le haut du classement reste resserré derrière le leader, avec plusieurs équipes susceptibles de réduire l’écart au terme de cette 21e journée.

La suite des rencontres programmées mercredi et jeudi viendra préciser les équilibres, aussi bien dans la lutte pour les places européennes que dans la hiérarchie du championnat.