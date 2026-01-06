La CAN 2025 (organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) entre dans sa phase à élimination directe. Ce mardi 6 janvier 2026, l’Algérie affronte la RD Congo en huitième de finale à Rabat, avec un coup d’envoi annoncé à 17h00.

Match : horaire, lieu, diffusion

La rencontre Algérie–RD Congo est programmée mardi 6 janvier 2026 à 17h00, au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El-Hassan (Rabat), selon plusieurs fiches match et programmes médias.

Côté diffusion, des médias indiquent une retransmission sur beIN Sports et, côté Maroc, la liste de chaînes mentionne aussi Arryadia TNT parmi les diffuseurs de la journée.

Algérie : dynamique récente et état du groupe

L’Algérie arrive en huitièmes après une phase de groupes décrite comme parfaite (3 victoires) par plusieurs comptes-rendus, dont Reuters (succès 3-1 contre la Guinée équatoriale lors du 3e match) et la presse algérienne.

À J-2, Dzfoot évoque une préparation encore “diminuée” par des absences, tandis que TSA et d’autres médias algériens ont publié, le 6 janvier, des éléments sur le contexte d’avant-match.

RD Congo : trajectoire et signaux avant le huitième

Selon TSA, la RD Congo a notamment tenu le Sénégal (1-1) en groupes et arrive avec un bilan défensif serré.

Avant le match, Eurosport rapporte les propos du sélectionneur Sébastien Desabre, indiquant que son équipe “ne s’interdit rien” à Rabat.

Tendances de pronostics : ce que disent les modèles et cotes publiées

Plusieurs sites de pronostics publient des probabilités favorables à l’Algérie, sans consensus absolu :

RueDesJoueurs affiche (au moment de la publication) 50% Algérie / 31% nul / 29% RD Congo.

SportyTrader publie un modèle autour de 37,89% victoire Algérie / 29,28% nul / 32,83% victoire RD Congo.

À noter : ces chiffres reflètent des modèles/cotes publiés par ces sites et peuvent évoluer jusqu’au coup d’envoi.