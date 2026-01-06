L’ambassade de Tunisie en Algérie informe les membres de la communauté tunisienne résidant en Algérie, ainsi que tous les voyageurs tunisiens, que la Direction générale algérienne des impôts a entamé, depuis déjà deux jours, l’application de la hausse de la taxe sur la consommation de carburant (TCC) aux voyageurs franchissant les frontières terrestres.

Selon un communiqué publié mardi sur la page officielle Facebook de l’ambassade, cette mesure s’applique à tous les voyageurs (algériens et étrangers) se rendant à l’étranger, y compris en Tunisie, par voie terrestre. La taxe est perçue électroniquement via la plateforme « Tabioucom » ou auprès des services fiscaux, conformément à l’article 97 de la loi de finances algérienne de 2026.

D’après la même source, la taxe est payable par le conducteur à chaque départ, les agents des douanes étant chargés du contrôle du paiement aux postes frontaliers.

Cette mesure ne concerne pas les véhicules appartenant aux administrations et institutions publiques, les véhicules des entreprises et institutions opérant en Algérie lorsqu’ils quittent le pays pour réaliser des projets à l’étranger, ainsi que les véhicules des missions diplomatiques et consulaires étrangères et des représentants des organisations internationales.

Pour toute question relative au processus de paiement électronique, la Direction générale des impôts vous invite à la contacter à l’adresse électronique suivante : tabioucom@mf.gov.dz