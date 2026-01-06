Dans une perspective de réorganisation structurelle et de consolidation des mécanismes de gouvernance, des décisions organisationnelles ont été prises afin de renforcer l’efficience administrative, financière et opérationnelle de plusieurs institutions culturelles placées sous la tutelle du ministère des affaires culturelles. Il a ainsi été convenu, en concertation des différentes parties concernées, de rattacher administrativement la Maison du Roman et la Maison de la Poésie à l’Institut de Traduction de Tunis, ainsi que d’intégrer le Centre national de céramique d’art de Sidi Kacem Jelizi au Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM). Ces mesures visent à rationaliser davantage la gestion administrative et financière, selon un communiqué du ministère.

Ces décisions ont été prises lors d’une séance de travail présidée par Amina Srarfi, ministre des affaires culturelles, le lundi 5 décembre 2025, dans le cadre du suivi du fonctionnement des institutions culturelles relevant de la tutelle du ministère, à l’orée de la nouvelle année administrative.

Ont pris part à cette séance le directeur de la Maison du Roman, le directeur de la Maison de la Poésie, le directeur général de l’Institut de Traduction de Tunis, le directeur du Centre Sidi Kacem Jelizi, la directrice générale du Musée national d’art moderne et contemporain, ainsi que la directrice du Centre des arts, de la culture et des lettres (Cacl) -Ksar Said-. La réunion s’est également tenue en présence du directeur général des ressources humaines, de la directrice des affaires juridiques et de la directrice du programme des arts.

Les discussions ont porté sur les différentes difficultés de gestion auxquelles font face certaines institutions culturelles, notamment celles rattachées administrativement à d’autres structures, une situation qui entrave parfois le déploiement de leurs activités et la réalisation de leurs programmes.

La ministre des affaires culturelles a, dans ce contexte, souligné l’importance de l’amélioration continue des performances, du soutien aux programmes artistiques de qualité et du renforcement de la complémentarité entre les institutions culturelles, au service de la création et du paysage culturel national.