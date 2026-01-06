La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un corps arbitral entièrement égyptien pour diriger le huitième de finale très attendu de la CAN 2025 entre l’Algérie et la République démocratique du Congo, prévu ce mardi 6 janvier à 17h. Un choix qui suscite déjà des interrogations, tant la rencontre s’annonce tendue et décisive.

L’arbitre principal sera Mohamed Maarouf, 39 ans, arbitre FIFA depuis 2014 et habitué des grandes affiches continentales. Déjà présent lors de cette édition de la CAN, il aura la lourde responsabilité de gérer un match considéré comme l’un des plus explosifs de ces huitièmes de finale.

Un passif contrasté avec l’Algérie

Mohamed Maarouf a déjà officié à deux reprises des rencontres de la sélection algérienne, avec un bilan contrasté : une défaite face au Cap-Vert en 2018 et une victoire contre la Tunisie en 2021, un match marqué par une discipline sévère avec sept cartons jaunes et une expulsion.

Récemment, il a également dirigé le match Burkina Faso – Guinée équatoriale (2-1) lors de la phase de groupes de cette CAN, une rencontre animée ponctuée d’un carton rouge et de trois buts inscrits dans le dernier quart d’heure.

Un huitième de finale sous haute tension

Sur le terrain, l’enjeu est considérable. Invaincue, l’Algérie a terminé la phase de groupes en tête avec neuf points, tandis que la RD Congo s’est qualifiée avec sept points. Un affrontement jugé déséquilibré par certains observateurs, à l’image de l’ancien sélectionneur des Léopards, Claude Le Roy, qui a dénoncé un tableau qu’il estime incohérent.

« Une équipe à neuf points affronte une autre à sept points, alors que d’autres sélections à sept points jouent contre des équipes à deux points », a-t-il regretté, pointant du doigt la gestion du tableau final par la CAF.

Dans ce contexte électrique, chaque décision arbitrale pourrait peser lourd. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera le Nigeria en quarts de finale, ajoutant encore un peu plus de pression sur les épaules du corps arbitral.

Le corps arbitral désigné

Arbitre central : Mohamed Maarouf

Arbitres assistants : Mahmoud Abou El-Regal, Ahmed Hossam Taha

Quatrième arbitre : Ameen Omar

VAR : Mahmoud Achour