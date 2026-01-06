Le volume global des capitaux traités par les intermédiaires en Bourse en 2025 ont été de l’ordre de 10 756 millions de dinars (MD), contre 7350 millions de dinars en 2024, d’après les données publiées par la Bourse de Tunis.

Selon la même source, ce volume se répartit à raison 6120 MD pour les capitaux traités sur la Cote de la Bourse, 4378 MD pour les enregistrements, 217,3 MD sur le Hors-cote et 40,7 MD pour les déclarations.

Avec un total de capitaux traités de 3156 MD et une part de marché de 29,35%, Tunisie Valeurs occupe la première place en termes de capitaux traités en 2025, suivi par MAC SA avec un volume global traité de 2572 MD et une part de marché de 23,91%.

UIB Finance arrive en troisième position avec un volume global traité de 902,4 MD et une part de marché de 8,39%, suivi par AFC (716,2 MD et une part de marché de 6,66%) et BNA Capitaux (548,8 MD et une part de marché de 5,1%).

Top 5 des intermédiaires les plus actifs sur la Cote de la Bourse

Les cinq intermédiaires les plus actifs sur la Cote de la Bourse ont accaparé une part de 79,3% des capitaux échangés en 2025.

Tunisie Valeurs s’est classé premier avec une part de marché de 37,45% des capitaux échangés sur la Cote de la Bourse, soit un volume de 2292 MD, suivi par MAC SA avec une part de marché de 24% et un volume 1468,9 MD. AFC a occupé la troisième place avec une part de marché de 7,49% et un volume de 458,2 MD.

SBT et BNA Capitaux complètent le top 5 avec des parts de marchés respectives de 5,4% (330,7 MD) et 5,08% (311 MD)

Opérations d’enregistrement

Pour les opérations d’enregistrement, MAC SA est au premier rang, avec une part de marché de 22,24%% et un volume de 973,7 MD, suivi par UIB Finance (885,7 MD et une part de marché de 20,23%), Tunisie Valeurs (819,8 MD et une part de marché de 18,72%), Maxula Bourse (374,4 MD et une part de marché de 8,55%) et AFC (249,7 MD et une part de marché de 5,7%).