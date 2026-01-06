Le Nigeria a envoyé un message fort à ses futurs adversaires en dominant largement le Mozambique (4-0), lundi soir au Complexe sportif de Fès, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Les Super Eagles ont livré un véritable récital offensif, confirmant leur statut de meilleure attaque du tournoi.

Dès l’entame, les Nigérians ont imposé un rythme élevé. Victor Osimhen a cru ouvrir le score dès la 3e minute, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Ce n’était que partie remise. Très entreprenant, le Nigeria a multiplié les offensives, obligeant le gardien mozambicain Siluane à une première intervention décisive face à Alex Iwobi (6e).

La domination s’est concrétisée à la 19e minute grâce à Ademola Lookman. Parfaitement servi en retrait, l’attaquant nigérian a ajusté le portier adverse d’un plat du pied puissant pour ouvrir le score (1-0). Cinq minutes plus tard, Victor Osimhen a doublé la mise (24e), concluant une action collective de grande classe initiée sur le couloir par Lookman.

Maîtres du jeu, les Super Eagles ont continué à construire patiemment depuis l’arrière, affichant une organisation fluide et une grande maîtrise technique, tandis que le Mozambique se contentait de rares contre-attaques et de ballons longs.

Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas changé. À la 47e minute, Ademola Lookman a encore fait la différence par un travail individuel remarquable avant de servir Osimhen au second poteau pour le troisième but (3-0). Débordée, la défense mozambicaine a peu à peu cédé face à la vitesse et à la créativité nigérianes.

La sentence a été définitivement scellée à la 75e minute par Paul Adams, auteur du quatrième but. Un score lourd, inédit pour le Mozambique depuis le début de la compétition.

Très en vue tout au long de la rencontre, Ademola Lookman a été l’un des grands artisans de ce succès, multipliant accélérations, dribbles et passes décisives. Aux côtés d’un Victor Osimhen omniprésent, il a incarné la force offensive d’un Nigeria irrésistible.

Avec cette victoire éclatante, les Super Eagles portent leur total à 12 buts inscrits en quatre matches, confirmant leur statut de meilleure attaque de la CAN 2025 et affichant clairement leurs ambitions pour la suite du tournoi.