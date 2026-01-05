La 18e journée du Championnat d’Espagne a confirmé la solidité du FC Barcelone en tête du classement et la capacité de réaction du Real Madrid. Vainqueur du derby catalan sur le terrain de l’Espanyol (2-0), le Barça consolide sa place de leader avec 49 points. Le Real Madrid, de son côté, a signé un large succès face au Betis Séville (5-1), restant au contact à la deuxième place.

Le Barça s’impose dans le derby

À Barcelone, le FC Barcelone a maîtrisé son derby contre l’Espanyol. Cette victoire sans encaisser de but permet aux Blaugrana de conserver une avance confortable en tête du championnat. Derrière eux, le Real Madrid n’a pas laissé passer l’occasion de marquer les esprits.

Le Real Madrid frappe fort

Au Santiago-Bernabéu, les Madrilènes ont largement dominé le Betis Séville (5-1). Un succès net qui confirme leur statut de principal poursuivant du leader, avec 45 points après 19 rencontres.

Villarreal, troisième avec 38 points, a poursuivi sa bonne dynamique en s’imposant à Elche (3-1). L’Atlético Madrid, quatrième, a concédé un match nul sur le terrain de la Real Sociedad (1-1), un résultat qui lui permet néanmoins de rester dans le quatuor de tête.

Des écarts serrés derrière

La lutte pour les places européennes reste ouverte. L’Espanyol Barcelone, malgré sa défaite dans le derby, conserve la cinquième place avec 33 points. Le Betis Séville, battu à Madrid, demeure sixième avec 28 points. Le Celta Vigo, vainqueur large de Valence (4-1), se hisse à la septième place.

L’Athletic Bilbao a partagé les points avec Osasuna (1-1), tandis que Getafe et le Rayo Vallecano se sont neutralisés (1-1). Alavés et le Real Oviedo ont également fait match nul (1-1).

Revers lourds en bas de tableau

La journée a été marquée par la lourde défaite du Séville FC à domicile face à Levante (0-3). Ce succès permet à Levante de rester en course dans la lutte pour le maintien. Gérone a également signé une victoire importante à Majorque (2-1).

Au classement, Valence (18e), Levante (19e) et le Real Oviedo (20e) occupent les places de relégation. La bataille pour éviter la descente reste serrée, avec plusieurs équipes regroupées dans un mouchoir de poche.

Enjeux européens et maintien

À l’issue de cette 18e journée, le FC Barcelone, le Real Madrid, Villarreal et l’Atlético Madrid occupent les quatre places qualificatives pour la phase de ligue de la Ligue des champions. L’Espanyol Barcelone est virtuellement qualifié pour la Ligue Europa, tandis que le Betis Séville viserait les barrages de la Ligue Conférence.