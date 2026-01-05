La 17e journée du Championnat de France de football a redistribué les cartes en tête du classement. Large vainqueur à Toulouse (3-0), Lens s’empare de la première place avec 40 points, profitant d’un succès maîtrisé en ouverture de cette journée. Le Paris SG suit de près après sa victoire dans le derby parisien face au Paris FC (2-1), dimanche soir.

Lens solide leader, le PSG à un point

Le succès lensois à Toulouse, vendredi, permet aux Sang et Or de prendre seuls la tête avec un point d’avance sur le PSG. Les Parisiens ont assuré l’essentiel au Parc des Princes contre le Paris FC, conservant ainsi la pression sur le leader.

Derrière ce duo, la lutte pour le podium reste serrée. Marseille et Lille, tous deux battus à domicile, stagnent à 32 points. L’OM s’est incliné face à Nantes (0-2), tandis que Lille a cédé contre Rennes sur le même score.

Lyon et Rennes se relancent

Lyon a signé une performance notable à Monaco (3-1), un succès qui permet aux Lyonnais de grimper à la cinquième place avec 30 points. Rennes, grâce à sa victoire à Lille (2-0), rejoint Lyon au classement et confirme sa régularité.

Nice et Strasbourg se sont neutralisés (1-1), un résultat qui maintient les Alsaciens à la septième place, tandis que Nice reste en difficulté dans le bas de tableau.

Succès importants en bas de tableau

Dans la lutte pour le maintien, Brest a dominé Auxerre (2-0), engrangeant trois points précieux. Le Havre s’est également imposé face à Angers (2-1), alors que Lorient et Metz se sont quittés sur un match nul (1-1).

Ces résultats maintiennent Metz et Auxerre aux deux dernières places, synonymes de relégation directe en Ligue 2. Nantes, malgré son succès à Marseille, reste sous pression à la 16e place, occupée par le barragiste.

Enjeux européens et maintien

À l’issue de cette 17e journée, Lens, Paris SG et Marseille occupent les places directement qualificatives pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Lille, quatrième, est virtuellement qualifié pour le troisième tour préliminaire. Lyon et Rennes se positionnent respectivement pour la Ligue Europa et les barrages de la Ligue Conference.

La suite du championnat s’annonce décisive, tant pour la course à l’Europe que pour la bataille du maintien.