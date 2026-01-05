La phase d’acquisition des terrains, devant être affectés à la réalisation de l’autoroute, Kef – Tunis, démarrera prochainement, après la finalisation du tracé définitif de cette voie, a indiqué la députée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rim Maâchaoui.

Maâchaoui a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que le ministère de l’Équipement entamera prochainement les procédures d’acquisition des terrains, sur lesquels sera réalisée l’autoroute, dans les gouvernorats de Siliana et du Kef, et lancera immédiatement les études techniques nécessaires à cet effet, parallèlement à la recherche des financements requis pour la concrétisation du projet.

Elle a souligné, dans ce contexte, que l’ARP, avait approuvé l’allocation d’environ 25 millions de dinars dans le budget du ministère de l’Équipement pour l’acquisition des terrains et la réalisation de cette autoroute, d’environ 110 km.

La réalisation de l’autoroute Kef – Tunis constitue l’une des principales revendications des habitants des gouvernorats du Kef et de Siliana, qui cherchent ainsi à renforcer les infrastructures routières, à créer de nouvelles incitations pour soutenir les investissements et à lancer des projets dans divers domaines.

Ces initiatives devraient avoir un impact positif sur la création d’emplois au profit des habitants de la région.