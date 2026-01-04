Liverpool a laissé échapper la victoire dans les toutes dernières secondes face à Fulham (2-2), dimanche à Londres, lors de la 20e journée de Premier League. Le champion sortant enchaîne ainsi un deuxième match nul consécutif et reste au pied du podium.

Les Reds ont cru tenir un succès précieux après le but inscrit par Cody Gakpo dans le temps additionnel (90e+4), qui leur permettait de passer devant au score. Mais Fulham a arraché l’égalisation dans la foulée, grâce à Harrison Reed, entré en jeu quelques minutes plus tôt, auteur d’une frappe lointaine décisive (90e+7).

Ce scénario cruel prive Liverpool de deux points importants et prolonge une série récente marquée par un manque d’efficacité dans les moments clés.

Un nul qui pèse au classement

Avec ce partage des points, l’équipe entraînée par Arne Slot conserve la quatrième place du classement avec 34 points après 20 journées. Une position fragile, alors que Manchester City, troisième avec 41 points, peut accentuer l’écart en cas de succès face à Chelsea dimanche soir.

Plus haut, le leader Arsenal (48 points) et son dauphin Aston Villa (42 points) semblent déjà hors de portée pour Liverpool, qui avait également été tenu en échec jeudi à domicile par Leeds (0-0).

Un finish fatal à Londres

À Craven Cottage, Liverpool a longtemps cherché l’ouverture sans parvenir à se détacher durablement. Le but tardif de Gakpo avait pourtant semblé récompenser la persévérance des Reds. L’égalisation immédiate de Fulham, sur une inspiration individuelle de Reed, a finalement souligné les difficultés de Liverpool à gérer les fins de rencontre.

Ce nouveau match nul confirme une période délicate pour le champion sortant, qui peine à transformer ses temps forts en victoires et voit ses concurrents directs prendre de l’avance.