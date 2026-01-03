CAN 2025 MarocBienvenue dans ce suivi en direct commenté du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Mali et la Tunisie. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 au Stade Mohammed V, à Casablanca.

Match à élimination directe. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation puis une séance de tirs au but départageront les deux équipes.

L’enjeu est clair : une place en quarts de finale de la CAN 2025.

⏱️ AVANT-MATCH (J-30 min)

Le Mali s’avance avec une dynamique plus régulière depuis le début du tournoi. La Tunisie mise sur son expérience des grands rendez-vous. L’ambiance monte progressivement dans les tribunes du Stade Mohammed V.

Les compositions officielles seront confirmées dans les prochaines minutes.

📋 COMPOSITIONS OFFICIELLES

Mali :

16 – Djigui Diarra
26 – Woyo Coulibaly
5 – Abdoulaye Diaby
3 – Amadou Dante
25 – Ousmane Camara
11 – Lassana Coulibaly
23 – Aliou Dieng
20 – Mamadou Sangare
10 – Yves Bissouma
8 – Mahamadou Doumbia
17 – Lassine Sinayoko

Tunisie :

16 – Aymen Dahmen
6 – Dylan Bronn
2 – Ali Abdi
20 – Yan Valery
3 – Montassar Talbi
13 – Ferjani Sassi
11 – Ismaël Gharbi
17 – Ellyes Skhiri
10 – Hannibal Mejbri
9 – Hazem Mastouri
15 – Mohamed Haj Mahmoud

⚽ COUP D’ENVOI – 20h00

C’est parti à Casablanca. La Tunisie engage dans cette rencontre décisive.

⏱️ LIVE – TEMPS FORTS

  • 11e minute – Sortie de Bronn remplacé par Meriah.
  • 15e minute – Coup Franc malien repoussé.
  • 18e minute – 2e Carton Jaune pour le Mali – Yves Bissouma.
  • 21e minute – Coup Franc tiré par Mejbri non exploité par l’attaque tunisienne.
  • 25e minute – Carton rouge pour le joueur malien Woyo Coulibaly.
  • 40e minute – Coup Franc dans le camp Malien bien placé et non exploité par l’attaque.
  • 40e minute – 68% Taux de possession des Aigles de Carthage.
  • 51e minute – Mi-Temps.
  • 49e minute – Pressions des Aigles de Carthage mais une inefficacité à l’attaque.
  • 69e minute – Niveau de jeu sans intérêt de la part des deux équipes.