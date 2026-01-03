Bienvenue dans ce suivi en direct commenté du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Mali et la Tunisie. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 au Stade Mohammed V, à Casablanca.
Match à élimination directe. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation puis une séance de tirs au but départageront les deux équipes.
L’enjeu est clair : une place en quarts de finale de la CAN 2025.
⏱️ AVANT-MATCH (J-30 min)
Le Mali s’avance avec une dynamique plus régulière depuis le début du tournoi. La Tunisie mise sur son expérience des grands rendez-vous. L’ambiance monte progressivement dans les tribunes du Stade Mohammed V.
Les compositions officielles seront confirmées dans les prochaines minutes.
📋 COMPOSITIONS OFFICIELLES
Mali :
16 – Djigui Diarra
26 – Woyo Coulibaly
5 – Abdoulaye Diaby
3 – Amadou Dante
25 – Ousmane Camara
11 – Lassana Coulibaly
23 – Aliou Dieng
20 – Mamadou Sangare
10 – Yves Bissouma
8 – Mahamadou Doumbia
17 – Lassine Sinayoko
Tunisie :
16 – Aymen Dahmen
6 – Dylan Bronn
2 – Ali Abdi
20 – Yan Valery
3 – Montassar Talbi
13 – Ferjani Sassi
11 – Ismaël Gharbi
17 – Ellyes Skhiri
10 – Hannibal Mejbri
9 – Hazem Mastouri
15 – Mohamed Haj Mahmoud
⚽ COUP D’ENVOI – 20h00
C’est parti à Casablanca. La Tunisie engage dans cette rencontre décisive.
⏱️ LIVE – TEMPS FORTS
- 11e minute – Sortie de Bronn remplacé par Meriah.
- 15e minute – Coup Franc malien repoussé.
- 18e minute – 2e Carton Jaune pour le Mali – Yves Bissouma.
- 21e minute – Coup Franc tiré par Mejbri non exploité par l’attaque tunisienne.
- 25e minute – Carton rouge pour le joueur malien Woyo Coulibaly.
- 40e minute – Coup Franc dans le camp Malien bien placé et non exploité par l’attaque.
- 40e minute – 68% Taux de possession des Aigles de Carthage.
- 51e minute – Mi-Temps.
- 49e minute – Pressions des Aigles de Carthage mais une inefficacité à l’attaque.
- 69e minute – Niveau de jeu sans intérêt de la part des deux équipes.