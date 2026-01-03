Bienvenue dans ce suivi en direct commenté du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Mali et la Tunisie. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 au Stade Mohammed V, à Casablanca.

Match à élimination directe. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation puis une séance de tirs au but départageront les deux équipes.

L’enjeu est clair : une place en quarts de finale de la CAN 2025.

⏱️ AVANT-MATCH (J-30 min)

Le Mali s’avance avec une dynamique plus régulière depuis le début du tournoi. La Tunisie mise sur son expérience des grands rendez-vous. L’ambiance monte progressivement dans les tribunes du Stade Mohammed V.

Les compositions officielles seront confirmées dans les prochaines minutes.

📋 COMPOSITIONS OFFICIELLES

Mali :

16 – Djigui Diarra

26 – Woyo Coulibaly

5 – Abdoulaye Diaby

3 – Amadou Dante

25 – Ousmane Camara

11 – Lassana Coulibaly

23 – Aliou Dieng

20 – Mamadou Sangare

10 – Yves Bissouma

8 – Mahamadou Doumbia

17 – Lassine Sinayoko

Tunisie :

16 – Aymen Dahmen

6 – Dylan Bronn

2 – Ali Abdi

20 – Yan Valery

3 – Montassar Talbi

13 – Ferjani Sassi

11 – Ismaël Gharbi

17 – Ellyes Skhiri

10 – Hannibal Mejbri

9 – Hazem Mastouri

15 – Mohamed Haj Mahmoud

⚽ COUP D’ENVOI – 20h00

C’est parti à Casablanca. La Tunisie engage dans cette rencontre décisive.

⏱️ LIVE – TEMPS FORTS