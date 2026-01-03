Le vendredi 3 janvier 2026, le Mali défie la Tunisie en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se joue à 20h00 au Stade Mohammed V. À ce stade de la compétition, les choix de départ pèseront immédiatement sur le scénario.

Mali : continuité et densité athlétique

Le sélectionneur malien devrait s’appuyer sur une structure stable. Dans les cages, Ibrahim Diawara tient la corde. La défense s’organise autour d’Amadou Dante et Sikou Niakaté, avec des latéraux capables de se projeter.

Au milieu, le trio Yves Bissouma – Amadou Haidara – Mahamadou Camara apporte volume, récupération et projection. Ce secteur reste la force majeure du Mali, avec une capacité à imposer un pressing haut dès la perte.

Devant, Dorgeles Nene et Lassine Sinayoko offrent vitesse et percussion. Le poste d’avant-centre reste ouvert entre El Bilal Touré et Kamory Doumbia [à vérifier].

Tendance tactique : 4-3-3 compact, transitions rapides, jeu vertical.

Tunisie : équilibre et expérience

La Tunisie devrait privilégier la sécurité. Aymen Dahmen reste le premier choix au poste de gardien. La charnière Yassine Meriah – Dylan Bronn assure la solidité axiale, avec Mejbri attendu à gauche pour apporter le surnombre.

Au milieu, Elyes Skhiri s’impose comme la sentinelle. Il sera accompagné de Mohamed Ben Romdhane et Ferjani Sassi, chargés de gérer le tempo et les sorties propres.

En attaque, Naïm Sliti et Elyes Achouri occupent les côtés. Le rôle d’avant-centre se jouera entre Seifeddine Jaziri et Firas Chaouat.

Tendance tactique : 4-2-3-1 discipliné, bloc médian, attaques placées.

Les duels clés des compositions

Bissouma vs Skhiri : contrôle du rythme et récupération.

: contrôle du rythme et récupération. Couloirs maliens vs latéraux tunisiens : intensité contre expérience.

: intensité contre expérience. Bancs : profondeur offensive légèrement favorable au Mali.

Guide pratique – match