La sélection tunisienne affronte samedi la sélection malienne au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. L’enjeu est clair : une place en quarts de finale, au terme d’un match à élimination directe annoncé équilibré.

Vendredi, un débat organisé dans le studio TV de l’Agence Tunis Afrique Presse a réuni l’ancien sélectionneur Ridha Jeddi, l’ex-international Karim Aouadhi et le journaliste Labib Sghaier. Les échanges ont porté sur le parcours tunisien en phase de groupes et les clés du duel face au Mali.

Une qualification acquise, mais des fragilités persistantes

Ridha Jeddi estime que la Tunisie a atteint son premier objectif malgré un rendement irrégulier. Il pointe un manque de réalisme tactique, notamment sur le plan défensif, illustré par cinq buts encaissés en trois matchs. Il souligne toutefois la flexibilité du staff dans les schémas utilisés, tout en appelant à préserver les fondamentaux et à protéger le groupe des pressions extérieures.

Selon lui, la réussite passera par une exploitation optimale de l’effectif et par la capacité du milieu de terrain à contenir l’adversaire. Il cite l’engagement physique, la récupération du ballon et la transition rapide vers l’attaque comme leviers essentiels.

Le Mali, un adversaire solide et structuré

Jeddi et Aouadhi s’accordent sur les atouts maliens : solidité défensive, densité au milieu et transitions offensives rapides, portées par des joueurs évoluant dans plusieurs championnats européens. Aouadhi insiste sur la nécessité d’adapter le schéma tunisien aux qualités propres de ses joueurs afin d’éviter les déséquilibres observés face au Nigeria.

Il lie les chances tunisiennes au rendement du milieu, avec un accent sur la récupération et la vitesse d’exécution. Il appelle également à réduire les erreurs défensives et évoque la gestion du poste de gardien après une phase de groupes contrastée.

Détails décisifs et gestion mentale

Labib Sghaier rappelle que la Tunisie avait atteint les demi-finales de la CAN 2019 malgré une qualification laborieuse. Il estime que les chances restent intactes, à condition d’éviter la confusion tactique née de changements excessifs. Il met en garde contre la puissance et la technique du milieu malien et appelle à s’appuyer sur les joueurs les plus en forme.

Les sélectionneurs affichent leurs ambitions

En conférence de presse, le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet a assuré que son équipe s’est préparée pour l’emporter, tout en reconnaissant l’équilibre du match. Il a relevé la solidité défensive de son équipe, tout en appelant à plus d’efficacité offensive.

Côté tunisien, le sélectionneur Sami Trabelsi a promis un meilleur visage. Il a insisté sur l’importance du mental, de la concentration et de l’exploitation des occasions dans un match qui pourrait se jouer sur des détails.