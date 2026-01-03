La 20e journée de Premier League offre un choc très attendu entre Manchester City et Chelsea, dimanche 4 janvier 2026 à 18h30. Deux équipes aux ambitions européennes opposées se retrouvent à l’Etihad Stadium pour un duel qui s’annonce palpitant.

Manchester City en pleine forme

Actuellement 2e du championnat avec 40 points, Manchester City enchaîne cinq victoires consécutives. Solides en attaque comme en défense, les Skyblues ont inscrit 12 buts tout en n’en concédant que 2 lors de leurs cinq dernières sorties. Sous la houlette de Pep Guardiola, l’équipe semble prête à maintenir sa cadence pour rester dans la course au titre.

Chelsea en quête de régularité

De son côté, Chelsea occupe la 5e place avec 29 points et traverse une période de transition. Lors de ses cinq derniers matchs, les Blues affichent deux victoires, deux défaites et un nul, peinant à retrouver la régularité nécessaire pour se rapprocher du podium. Leur potentiel offensif reste néanmoins un atout majeur, avec 9 buts inscrits récemment.

Informations pratiques

Compétition : Premier League – 20e journée

Match : Manchester City – Chelsea

Date et heure : dimanche 4 janvier 2026 à 18h30

Stade : Etihad Stadium, Manchester

Diffusion TV : Canal+