En ce premier jour de l’an 2026, l’Opéra de la Cité de la Culture s’est illuminé jeudi avec le concert l’Orchestre Symphonique Tunisien qui a joué des partitions choisies de classiques européens, caucasiens, latins et arabes ainsi que des musiques de films célébrant la vie et la paix dans un échange musical interculturel sous la direction du Maestro Shady Garfi.

Diffusé en direct sur la chaîne nationale Watania 1, le concert, a transporté les mélomanes dans un voyage sonore festif et élégant, riche en rythmes et en styles musicaux.

Chaque mélodie raconte une histoire, chaque morceau évoque un personnage ou une scène, conférant à la soirée une dimension humaine et festive. L’émotion transportée par chaque morceau de musique était palpable pour célébrer la nouvelle année.

Le spectacle a démarré par “l’Ouverture l’italienne à Alger” de Gioachino Rossini et l’orchestre a interprété de grands classiques aimés du public tels que “Danse caucasienne – Procession de Sardar” de Mikhaïl Ippolitov-Ivanov , les “Danses Roumaines” de Bela Bartók, “Le Beau Danube bleu” et la ” Marche de Radetsky ” de Johann Strauss, sans oublier les traditionnelles ” Danses hongroises n°1 et 5″ de Johannes Brahms.

La dimension cinématographique était également au rendez-vous avec la musique du film du ‘Roi Lion” de Hans Zimmer.

Le concert a mis également à l’honneur les influences latines et arabes, avec des pièces comme ”Aquarela do Brasil ” d’Ary Barroso, orchestration de Shady Garfi, ”Oblivio ” (Tango) d’Astor Piazzolla, orchestration de Shady Garfi et ”Tico Tico ” de Zequinha de Abreu, également arrangée par le Maestro Shady Garfi.

Des morceaux arabes choisis ont également été interprétées à savoir “Nougoum Al Layl” de l’Egyptien Farid Al-Atrach, arrangé par Mohamed Garfi, “Doniya Zina” du Tunisien Hédi Jouini et “Danse Jurjura” de l’algérien d’Abdelwahab Selim, pour démarrer l’année dans un voyage musical autour du monde à partir de la capitale tunisienne.