La Côte d’Ivoire a conclu la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 par une victoire disputée face au Gabon (3-2). Un succès arraché mercredi au Grand Stade de Marrakech lors de la 3e et dernière journée du groupe F, que le sélectionneur ivoirien Émerse Faé a qualifié d’étape importante, tout en soulignant que « le plus dur reste à venir » dans la compétition.

Une victoire difficile mais maîtrisée

En conférence de presse d’après-match, Émerse Faé a insisté sur la difficulté de la rencontre, marquée par un score serré et des retournements de situation. Le technicien a relevé que son équipe n’a jamais paniqué, même après avoir été rejointe au score par le Gabon. Selon lui, cette victoire valide le travail réalisé par les Éléphants durant la phase de groupes, sans pour autant masquer les exigences des prochaines échéances.

Il a rappelé que la phase à élimination directe représente un nouveau défi, plus exigeant, nécessitant un niveau de concentration encore plus élevé.

Force mentale et impact des remplaçants

Le sélectionneur ivoirien a salué la force mentale de ses joueurs, mettant en avant leur capacité à rester lucides malgré la pression. Il a également souligné l’apport des remplaçants, dont l’entrée en jeu a permis de maintenir l’intensité et de pousser l’équipe à chercher le but décisif en fin de rencontre.

Toutefois, Émerse Faé n’a pas occulté les points à améliorer. Il a noté que les deux buts encaissés rappellent la nécessité de rester concentrés durant l’intégralité du match. Des réglages restent à effectuer, notamment sur le plan défensif.

Respect de l’adversaire et regard sur le classement

Le technicien des Éléphants a rendu hommage à la sélection gabonaise, estimant que le score reflète l’équilibre observé sur le terrain. Il a qualifié la rencontre de véritable test de haut niveau.

Il a également dédié la qualification aux supporters ivoiriens, soulignant que leur soutien constitue un moteur essentiel pour l’équipe.

Au terme de la phase de poules, la Côte d’Ivoire termine en tête du groupe F avec 7 points, à égalité avec le Cameroun mais devant au goal-average. Le Mozambique, troisième avec 3 points, se qualifie pour les huitièmes en tant que meilleur troisième, tandis que le Gabon quitte la compétition sans point.