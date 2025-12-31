La phase de groupes de la CAN 2025 s’achève. Les groupes E et F ont livré leurs derniers verdicts lors d’une ultime journée intense. Les leaders confirment leur statut. Les erreurs défensives éliminent les retardataires. Le tableau final des 8es de finale est désormais complet.

Forme

L’Algérie survole le groupe E. Les Fennecs signent trois victoires en trois matchs. Le bilan impressionne : sept buts marqués pour un seul encaissé. Le Burkina Faso se qualifie avec deux succès. Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire et le Cameroun terminent au coude à coude. Les deux géants totalisent sept points chacun. La différence de buts fixe la hiérarchie finale.

Classement

Le classement final impacte directement la suite du tournoi. Les premiers de groupe s’offrent un parcours théoriquement plus protégé. Les deuxièmes affrontent des chocs immédiats dès la reprise. La pression monte. Le droit à l’erreur disparaît pour les seize nations restantes.

Face-à-face

Les dernières statistiques soulignent une tendance tactique claire. Les blocs compacts et les transitions rapides dominent les débats. Les équipes basées sur la possession maîtrisent mieux leurs temps faibles. En revanche, les défenses fragiles subissent des sanctions immédiates.

Attentes

Les observateurs prévoient des matchs fermés pour les 8es de finale. Les blocs médians laisseront peu d’espaces. Les duels sur les ailes et l’efficacité sur coups de pied arrêtés feront la différence. L’ambiance s’annonce électrique dans les stades pour cette phase à élimination directe.

🗓️ Calendrier complet des 8es de finale